Batman de Robert Pattinson terá mais de uma identidade secreta

Bruce Wayne é conhecido por esconder a sua identidade secreta com o manto de Batman. Mas em The Batman, com Robert Pattinson, o personagem terá mais de uma maneira de fazer isto.

Novos produtos oficiais de The Batman confirmaram (via Comic Book) que o Bruce Wayne de Robert Pattinson terá um disfarce secundário conhecido como “The Drifter” (algo como “O Vagabundo”, em tradução livre).

Quando está disfarçado dessa maneira, o personagem usa um casaco simples, um boné e um pano para esconder uma parte do rosto, além da pintura ao redor dos olhos (o que também serve para quando ele está vestido como Batman).

A descrição de um brinquedo diz que o personagem se disfarça como “The Drifter” para se infiltrar entre as multidões de Gotham sem ser reconhecido nem como Bruce Wayne, nem como Batman. Isso acaba sendo muito útil no trabalho de detetive, já que assim ele pode conseguir informações relevantes sem chamar a atenção.

Batman é experiente com disfarces nas histórias em quadrinhos, mas esse é um lado do personagem que não havia sido retratado no cinema ainda. The Batman traz a proposta de abordar Bruce Wayne como o “Maior Detetive do Mundo”, algo que não teve muito destaque em outras versões do Cavaleiro das Trevas.

Novo Batman está chegando

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 3 de março de 2022.