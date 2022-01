Bella bem diferente: História original de Crepúsculo é revelada

Crepúsculo poderia ser um filme bem diferente – e possivelmente pior. A história original pensada para o cinema foi revelada e teria Bella, a personagem de Kristen Stewart, como uma caçadora de vampiros.

O roteirista Mark Lord contou sobre o roteiro original ao podcast The Big Hit Show. Inicialmente, a MTV e a Paramount queriam que a ação de Crepúsculo fosse aumentada e a trama fosse bastante modificada.

Uma das primeiras versões traria Bella matando vampiros com uma espingarda. A ideia seria tentar atrair o público dos filmes de ação para Crepúsculo.

A diretora Catherine Hardwicke, porém, foi contra a sugestão das produtores e optou por uma história mais próxima dos livros. Assim, Melissa Rosenberg escreveu o roteiro sobre a história de amor de Bella e o Edward, de Robert Pattinson.

A cineasta participou do podcast e ainda contou outra ideia de um dos roteiros originais. Bella também seria uma foragida, tentando escapar do FBI até em jet ski.

A personagem de Kristen Stewart foi descrita nesse roteiro original como uma “super atleta”. Com a história baseada fielmente nos livros, Crepúsculo conseguiu se tornar um franquia de muito sucesso.

Criadora achava Robert Pattinson parecido com outro personagem em Crepúsculo

Enquanto Edward Cullen é muito sério, Robert Pattinson é praticamente o oposto de seu personagem famoso de Crepúsculo. Na verdade, Stephenie Meyer, que escreveu os livros da saga, achava que o ator era mais parecido com outro personagem: Jacob Black.

Jacob, é claro, é o melhor amigo de Bella Swan e tem uma personalidade muito mais despreocupada e brincalhona do que Edward.

Em uma entrevista à MTV (via Cheat Sheet), Stephenie Meyer revelou como Robert Pattinson é na vida real.

“Rob é mais parecido com Jacob do que com Edward”, comentou a criadora de Crepúsculo.

“Ele é divertido, engraçado e não se leva muito a sério. Mas ele conseguiu se transformar para interpretar Edward.”

Robert Pattinson está sempre demonstrando seu lado divertido em entrevistas. É assim desde a época de Crepúsculo, quando ele tirava sarro de elementos da própria saga.

O ator também é conhecido por “enganar” a mídia com suas declarações. Ele já admitiu que se diverte espalhando rumores falsos sobre seus trabalhos e até sobre ele mesmo.

Os filmes de Crepúsculo podem ser vistos em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Globoplay.