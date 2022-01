Ben Affleck, o Batman, diz que gravar Liga da Justiça foi “terrível”

Ben Affleck vai aposentar a capa do Batman após The Flash. Parte do motivo é a participação em Liga da Justiça, filme da DC que o astro descreveu como uma experiência “terrível”.

O astro de Batman deixou claro que o sentimento não teve uma ligação direta com acontecimentos do dia a dia – outros atores de Liga da Justiça denunciaram um comportamento abusivo do segundo diretor do filme, Joss Whedon. Para Ben Affleck, o longa foi em um péssimo momento da vida dele.

“Foi uma experiência ruim por algumas coisas: minha vida, meu divórcio (com Jennifer Garner), ficando muito tempo fora, a agenda cheia, a tragédia na vida de Zack Snyder (o cineasta perdeu uma filha) e as regravações. Foi a pior experiência. Foi terrível. Foi tudo que eu não gostei sobre isso”, declarou o ator ao Los Angeles Times.

Após a tragédia na vida de Snyder, Joss Whedon foi colocado como diretor. O cineasta comandou regravações também a pedido da DC. Com a experiência, Ben Affleck decidiu que não teria mais o papel – inclusive desistindo de um filme solo de Bruce Wayne, que seria dirigido e escrito por ele.

“Esse foi o momento que eu disse, ‘Eu não estou mais fazendo isso’. Não é como sobre Liga da Justiça ser ruim. Porque poderia ter sido qualquer coisa”, completou o ator.

O filme que Ben Affleck abandonou acabou virando The Batman, que terá Robert Pattinson como Bruce Wayne. Já o veterano se despede do papel em The Flash.

The Flash chega em breve nos cinemas

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller.

A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, interpretada pela atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.