Ben Affleck pode voltar como herói da Marvel em Doutor Estranho 2

Novos rumores indicam que Ben Affleck pode retornar como a sua versão do Demolidor em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), da Marvel. Nos últimos anos, o ator interpretou o Batman na DC.

O jornalista Jeremy Conrad divulgou (via The Direct) que Ben Affleck recebeu um convite para ter uma participação especial como Demolidor em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Seria uma maneira de concluir a história da sua versão do personagem.

No entanto, ainda não se sabe se Ben Affleck realmente gostou da ideia. O Big Screen Leaks relatou que também ouviu que o ator recebeu uma proposta para o longa-metragem, mas indicou que é possível que ele não tenha aceitado o convite.

O insider KC Walsh acrescentou que, apesar do convite, é provável que a participação especial do ator não aconteça. Resta aguardar para saber se os rumores são verdadeiros e o que pode acontecer.

Ben Affleck interpretou o Demolidor em uma adaptação bastante criticada de 2003. Ele deve abandonar o papel de Batman na DC em The Flash, depois de declarar que está mais interessado em outros projetos.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

