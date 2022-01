Bizarro filme de ação com Schwarzenegger e Jackie Chan faz sucesso na Netflix

Muitos fãs não sabem, mas Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan lançaram um filme juntos em 2019, A Máscara de Ferro. Apesar de bizarro, o longa de ação começa a fazer sucesso mundial na Netflix – no Brasil, o título está no Amazon Prime Video.

O filme é uma sequência de Viy, de Oleg Stepchenko. O que deixa bizarro é todos os elementos envolvidos.

Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan estão em uma história com um imperador russo, uma princesa chinesa, a Torre de Londres e uma maquiagem bem duvidosa.

Além disso, o personagem de Arnold Schwarzenegger se chama James Hook (ou James Gancho), que não tem qualquer ligação com Peter Pan. Enquanto isso, Jackie Chan é simplesmente o Mestre.

Mesmo com esses elementos, o Flix Patrol mostra que o filme de Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan entrou entre os títulos mais assistidos da Netflix ao redor do mundo. Possivelmente, os fãs estão se divertindo com a história bizarra envolvendo os astros.

A história de A Máscara de Ferro, que está no Amazon Prime Video no Brasil

A sinopse de A Máscara de Ferro pode ser lida abaixo.

“Pela primeira vez, as lendas da tela Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan se enfrentam em uma batalha nesta épica aventura de fantasia!”

“A fim de salvar sua terra natal de uma condenação certa, um mestre de kung fu (Chan) deve escapar do maníaco James Hook (Schwarzenegger) para enviar a sua filha um talismã secreto que permitirá que ela controle um dragão enorme e mítico.”

“Este conto grandioso e mundial – que vai da impenetrável Torre de Londres à lendária Rota da Seda e a Grande Muralha da China – também estrela Rutger Hauer em uma das últimas apresentações do ícone da tela.”

A Máscara de Ferro não teve uma boa recepção na época em que foi lançado, conseguindo apenas 22% de aprovação com os críticos no Rotten Tomatoes, popular agregador.

No entanto, para quem é fã de Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger, esta produção deve ser o bastante para uma boa diversão.

A Máscara de Ferro, com Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger, está no catálogo do Amazon Prime Video no Brasil, um dos principais rivais da Netflix.