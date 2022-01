Bradley Cooper faz primeiro nu da carreira em novo filme: “Foi bem pesado”

Bradley Cooper tem o primeiro nu frontal da carreira em O Beco do Pesadelo. O astro confessou que gravar a cena para o novo filme “foi bem pesado”.

Em entrevista para o The Business, o ator disse que não tinha como fugir do momento. Ao ler o roteiro, Bradley Cooper percebeu que teria que gravar a cena.

“Lembro-me de ler o roteiro e pensar, ‘Ele é jovem e está bêbado naquela banheira, e isso é para a história. Você tem que fazer isso'”, contou Bradley Cooper.

A cena, porém, não é tão solitária. O momento faz parte da hora em que o personagem de Bradley Cooper, o protagonista Stanton Carlisle, faz amor com a personagem de Toni Collette.

“Ainda me lembro daquele dia em que fiquei nu na frente da equipe por seis horas, e foi o primeiro dia de Toni Collette. Foi tipo, ‘Eita’. Foi bem pesado”, definiu Bradley Cooper, que garante que “não há nada de gratuito” na cena.

O Beco do Pesadelo chega em breve no cinema

Guillermo del Toro dirige o longa-metragem. Especialistas acreditam que O Beco do Pesadelo pode ser um dos grandes destaques na temporada de premiações de Hollywood.

No longa, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), um ambicioso trabalhador de um parque de diversões itinerante com um talento para manipular as pessoas através das palavras, se une à psiquiatra Lilith Ritter (Cate Blanchett) que é ainda mais perigosa que ele.

“O Beco do Pesadelo acompanha um ambicioso jovem vigarista que se envolve com uma psiquiatra que é mais corrupta do que ele. No início, eles aproveitam o sucesso enganando as pessoas com seu truque mentalista, mas ela de repente se volta contra ele, manipulando o manipulador”, diz a sinopse.

O elenco conta com nomes renomados de Hollywood, tais como: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David Strathairn, entre outros.

O Beco do Pesadelo chega em 27 de janeiro nos cinemas.