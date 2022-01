Brasil tem ‘Aquaman do crime’: veja como agia traficante

Um espanhol de 34 anos conhecido como “Aquaman do crime” devido às suas habilidades de mergulho, que estava envolvido com uma complexa operação internacional de contrabando de drogas que usava caixas submersas em navios cargueiros brasileiros, foi capturado pelas autoridades locais.

Joaquín Francisco Gimenez, que também atende por Pollo, recebeu o apelido de “Aquaman do crime”, segundo uma reportagem do G1.

Continua depois da publicidade

Gimenez usou sua habilidade em mergulho em alto mar e conhecimento de estruturas de navios para ajudar o chefe do crime Marcos Camacho a contrabandear cocaína para o exterior.

O método do “Aquaman do crime”

Os pacotes da droga eram selados contra umidade e pesados ​​com pesos de ginástica, então Gimenez mergulhava de madrugada nas chamadas “caixas marítimas” nos cascos dos navios de carga com destino à Europa e prendia os pacotes a eles.

Em seguida, a mesma operação deveria ocorrer em sentido inverso quando os navios chegassem ao seu destino.

O “Aquaman do crime” inicialmente conseguiu escapar da polícia, mas acabou sendo preso em uma área do litoral de São Paulo, onde se preparava para outro carregamento de cocaína.

No cinema, Jason Momoa interpreta o Aquaman. Ele retorna ao papel em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), que será lançado em 15 de dezembro de 2022.