Castelo de O Poderoso Chefão é colocado à venda por quase R$ 40 milhões

A mansão italiana de O Poderoso Chefão 3 está à venda. Construída como um castelo, o valor do imóvel é de US$ 7 milhões, ou cerca de R$ 38 milhões.

Sites internacionais descobriram que o local foi colocado no site da Sotheby’s Realty. Apesar de não estar na descrição, a mansão é a mesma usada em O Poderoso Chefão 3 e em filmes como Aquele Novembro Maravilhoso.

Continua depois da publicidade

A luxuosa mansão está localizada na Sicília. O site diz que o castelo tem 22 quartos, com oito banheiros. Toda propriedade teria ainda uma extensão total de 8,5 mil metros quadrados.

Uma curiosidade é que a mansão foi construída ainda no século 19. Não se sabe ainda se há interessados no imóvel que aparece em O Poderoso Chefão 3.

Confira abaixo algumas imagens da mansão.

Em aniversário de 50 anos, O Poderoso Chefão ganha exibição especial

Completando 50 anos, O Poderoso Chefão retornará aos cinemas. Com uma edição em 4K.

A Paramount Pictures anunciou oficialmente o relançamento do clássico nos cinemas do Brasil em 24 de fevereiro, com a nova edição especial.

Além disso, toda a trilogia completa ganhará uma versão em 4K nas principais plataformas digitais em 22 de março.

O trabalho de restauração da trilogia de O Poderoso Chefão teve supervisão de Francis Ford Coppola. O cineasta comandou todos os três longas.

A trilogia de O Poderoso Chefão é tida como uma das mais aclamadas de todos os tempos. Os dois primeiros longas tiveram um impacto histórico em Hollywood, e enquanto o terceiro não teve uma recepção igualmente positiva, ainda recebeu elogios.

Filmes de O Poderoso Chefão estão disponíveis na HBO Max.