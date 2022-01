Celestial de Eternos coloca medo até em Galactus na Marvel

Alerta de spoilers

Eternos apresenta apropriadamente os Celestiais no Universo Cinematográfico Marvel, embora já tenham aparecido previamente nos filmes dos Guardiões da Galáxia. Um desses seres, Tiamut, chega a dar medo até em Galactus nos quadrinhos.

No filme, que está no Disney+, Tiamut está no interior da Terra, esperando para “nascer”. Ele usa a energia da Terra para isso e eventualmente destruiria o planeta. No entanto, os Eternos conseguem impedir isso.

No fim, Sersi acaba transformando a criatura em pedra, congelando-o para sempre. Nas HQs da Marvel ele aparece de forma bem diferente.

Em Eternos Vol. 3, de Neil Gaiman, Tiamut é um dos celestiais mais poderosos e chegou a ter um conflito, há eras, contra Arishem e os outros seres cósmicos.

Ele foi preso embaixo de uma montanha na Terra e, nos tempos modernos, os deviantes decidem acordá-lo, o que preocupa os Eternos. Até mesmo Galactus chega a ter medo quando Tiamut começa a acordar.

Diferente do filme, no entanto, ele se comunica com Makkari e os Eternos descobrem que uma ameaça está vindo para matar todos na Terra. O Celestial acaba começando a gostar dos humanos e decide não destruir o planeta.

