Cena de sexo em After 3 precisou até de um médico na gravação

After: Depois do Desencontro (After 3) conta com uma cena quente em banheira de hidromassagem, mas a gravação em si foi o total oposto disso e chegou a contar com a presença de um médico.

Hero Fiennes Tiffin, que interpreta Hardin na franquia, disse que precisaram gravar a cena com água gelada, tendo em vista que a temperatura estava bastante baixa no dia.

“Há uma cena à temperaturas negativas em uma banheira de hidromassagem. Estava congelando lá fora, literalmente”, disse Tiffin à Cosmopolitan

“E nós deixamos a banheira de hidromassagem morna, porque aparentemente isso é melhor para você, então você não vai do quente para o frio. É melhor ir do frio para o frio, do frio para o gelado. Tivemos médico no set para isso também”.

Naturalmente, no filme parece que eles todos estão muito confortáveis nesse momento.

O futuro de After nos cinemas

Dias após a estreia de After: Depois do Desencontro, fãs já buscavam informações sobre o futuro da franquia nos cinemas e sobre a conclusão da história de Hardin Scott e Tessa Young – interpretados respectivamente por Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford.

O primeiro filme de After chegou aos cinemas em 2019, e sua continuação estreou em 2021. Depois do Desencontro, finalmente, foi lançado em setembro de 2021.

Fãs da franquia já sabem que os filmes de After são baseados na saga literária homônima escrita por Anna Todd, que também se tornou um hit mundial.

Castille London, a diretora de After: Depois do Desencontro e sua vindoura sequência After Ever Happy, confirmou no início do ano que os fãs podem esperar mais três filmes na franquia.

Ou seja, After contará ao todo com 6 filmes, e só a metade da franquia já chegou aos cinemas. A produção de um longa a mais representa uma diferença em relação à saga de Anna Todd, que conta com 5 livros: After, After We Collided, After We Fell, After Ever Happy e Before.

After: Depois do Desencontro e After Ever Happy foram filmados simultaneamente em 2020, o que significa que as gravações da futura sequência já chegaram ao fim – e que o filme tem tudo para chegar aos cinemas em 2022.

No entanto, dois dos futuros filmes de After trarão uma narrativa bastante diferente da que os fãs estão acostumados, sem Hero e Josephine como Hardin e Tessa.

Um dos filmes será baseado no livro Before, contado sob a perspectiva de Hardin antes do personagem conhecer Tessa. Ou seja, um ator mais novo deve dar vida ao personagem.

Além disso, o sexto filme mostrará Hardin e Tessa como adultos, e deve acompanhar a história de Emery e Auden, os filhos do casal.

After está disponível no catálogo do Amazon Prime Video e do HBO Max.