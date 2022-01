Cena deletada de Eternos usa Thanos para defender a Terra

Alerta de spoilers

Com o lançamento no Disney+, Eternos revelou algumas cenas deletadas. Uma delas usa Thanos, o Titã Louco, para defender os humanos e a Terra na Marvel.

Durante o filme do MCU, os Eternos descobrem que os Celestiais estão usando a Terra apenas para criar mais um deles. Se o ser poderoso nascer, o mundo é destruído.

Isso faz com que os Eternos se dividam, já que alguns, como Ikaris, confiam cegamente em Arishem. Sprite fica ao lado do personagem nesse conflito do próprio grupo.

Na cena deletada, Makkari conversa com Sprite e usa Thanos para mostrar como vale a pena salvar os humanos.

“Eles derrotaram Thanos e salvaram metade do universo. Com um pouco de esperança, perseverança e a capacidade de se sacrificarem por aqueles que amam”, destaca a heroína da Marvel.

Mesmo deletada, a cena é interessante pela lembrança sobre Thanos, que tem uma ligação com os Eternos, Deviantes e Celestiais em sua origem.

Confira abaixo a cena deletada.

Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Como citado, Eternos está disponível no Disney+.

