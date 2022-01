Cena deletada de Homem-Aranha 3 com irmão de Tom Holland é revelada

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com a participação especial de Harry Holland, irmão de Tom Holland. No entanto, a cena em que ele aparecia acabou sendo cortada. Parte dela foi divulgada nas redes.

A sequência envolvia o herói da Marvel perseguindo um bandido, vivido por Harry. No fim, ele acabaria cheio de teia, pendurado de cabeça para baixo.

Continua depois da publicidade

“Nós escalamos Harry e ele estava no set. Eu fui até o coordenador de dublês e disse, ‘Por favor, faça o que fizer com a cena, mas faça com que ele fique de cabeça para baixo'”, disse Tom Holland sobre esse momento no set, em participação no programa The Graham Norton Show.

“Estávamos fazendo a cena. Harry estava de cabeça para baixo balançando para frente e para trás. Ele fez um trabalho muito bom”, Holland lembrou com uma risada. “E com o passar do dia, ele começou a esquecer as falas e seus olhos estavam prestes a pular para fora de sua cabeça”.

Veja um trecho da cena deletada de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, abaixo.

New video of @HarryHolland99 doing his stunt from #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/ctZwQpPzCB — SPOILERS: Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) January 3, 2022

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).