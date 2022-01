Chloë Grace Moretz diz que filme da Netflix é o mais difícil da sua carreira

Conhecida por Kick-Ass, Chloë Grace Moretz voltou aos holofotes com o filme Mãe x Androides. Para a estrela, o filme lançado pela Netflix no Brasil é o mais difícil da carreira dela.

O que deixou o filme tão complicado para atriz é o fim dele – do qual não vamos comentar aqui. Por conta do desfecho, Chloë Grace Moretz contou ao The Hollywood Reporter sobre como teve uma das experiências “mais difíceis da carreira”.

Continua depois da publicidade

Na entrevista, a famosa comentou sobre a sequência final. Para a atriz de Mãe x Androides, a cena a deixou “acabada” emocionalmente.

“Foi uma das sequências mais difíceis que eu já fiz na minha vida e não fiquei bem depois. Eu acho que demorou alguns minutos para todo mundo voltar aos trilhos. E nós ainda estávamos tremendo por causa do frio e outros elementos”, contou a atriz.

A história de Mãe x Androides na Netflix

Mãe x Androides é uma trama de ficção científica pós-apocalíptica, ambientada em um mundo no qual os robôs se voltam contra os humanos.

“Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e o namorado buscam desesperadamente um lugar seguro”, afirma a sinopse do longa na Netflix.

Nove meses após a revolta das máquinas, a protagonista Georgia – que espera pela chegada do primeiro filho – se abriga em uma floresta com o namorado Sam.

O casal tenta chegar a uma fortificada Boston, uma das últimas bases humanas que resistiram à revolução dos androides.

Mas para chegar ao porto seguro, Sam e Georgia precisam atravessar uma verdadeira terra de ninguém, repleta de androides que fazem de tudo para eliminar qualquer traço da presença humana.

Mãe x Androides é protagonizado por Chloë Grace Moretz no papel de Georgia, uma jovem grávida que embarca em uma perigosa viagem para salvar seu bebê.

Algee Smith interpreta Samuel ‘Sam’ Hoth, o namorado de Georgia. O ator é famoso por interpretar Chris McKay na série Euphoria, da HBO.

Mãe x Androides pode ser assistido na Netflix.