Chris Evans e The Rock vão ter filme juntos no streaming

Depois do sucesso de Alerta Vermelho na Netflix, Dwayne Johnson, o The Rock, vai estrelar um filme junto de Chris Evans, mas dessa vez no Amazon Prime Video.

Atualmente intitulado Red One, o longa-metragem será gravado ainda em 2022. Trata-se de uma comédia e aventura ao redor do mundo, que se passará no período festivo de fim de ano.

O projeto é baseado em uma história original de Hiram Garcia, presidente de produção da Seven Bucks, produtora de Dwayne Johnson.

A Amazon Studios comprou a obra em 2021 após uma acirrada competição entre estúdios e plataformas de streaming.

Mais sobre o filme com Dwayne Johnson e Chris Evans

Jake Kasdan, da franquia Jumanji, é responsável pela direção. Já o roteiro é de Chris Morgan, que trabalhou em Velozes e Furiosos: Hobbs and Shaw, Velozes e Furiosos 5, 6,7 e 8.

Kasdan também produz o filme com Chris Evans e The Rock, por meio da produtora The Detective Agency, junto de Melvin Mar.

Com isso, The Rock terá passado por três plataformas de streaming: Jungle Cruise no Disney+, Red One no Amazon Prime Video e Alerta Vermelho, da Netflix.

Já Chris Evans recentemente apareceu em Não Olhe Para Cima, da Netflix. O ator, é claro, é mais conhecido por interpretar o Capitão América nos filmes da Marvel.

A sinopse oficial de Red One não foi revelada até o presente momento, mais informações devem ser divulgadas nos próximos meses.

Ainda não há data específica de lançamento para Red One.