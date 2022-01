Clube da Luta ganha novo final por causa de censura

Clube da Luta terá um final um pouco mais fechado quando for lançado em serviços de streaming na China.

Em preparação para seu lançamento no site de streaming Tencent Video, a cena final de Clube da Luta foi removida e substituída por uma tela que diz (via Comic Book Resources): “Através da pista fornecida por Tyler, a polícia rapidamente descobriu todo o plano e prendeu todos os criminosos, impedindo com sucesso que a bomba explodisse.”

“Após o julgamento, Tyler foi enviado para um asilo de lunáticos, recebendo tratamento psicológico. Ele recebeu alta do hospital em 2012.”

Atualmente, não se sabe se a Disney – que adquiriu os direitos do filme após a aquisição da Fox – censurou o filme ou se foi obra da Tencent Video.

Nenhuma das empresas ofereceu comentários sobre a alteração.

Mudança em Clube da Luta na China

O site Vice informou que Clube da Luta foi editado por seu proprietário dos direitos autorais antes de obter a aprovação do governo chinês e vendido para sites de streaming. Também é incerto se o corte de cinema do filme, que foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Xangai em 2017, foi editado da mesma forma.

O governo do Partido Comunista na China impôs diretrizes rígidas de censura a filmes, televisão e jogos na última década.

Entre outras restrições, os filmes não podem apresentar aos espectadores uma visão positiva sobre anarquia ou comportamento criminoso. Restrições adicionais foram introduzidas em 2021, que marcou o centenário do Partido Comunista Chinês e teve uma ampla mudança cultural destinada a incentivar atitudes nacionalistas.

Como parte de uma repressão maior à cultura, a Administração Nacional de Rádio e Televisão da China divulgou um conjunto de novas diretrizes que proíbem virtualmente certas qualidades, como aquelas que as autoridades consideram “efeminadas”.

Além disso, filmes, séries e jogos não podem incluir certos elementos, como fantasmas, ou usar dispositivos de enredo, como viagem no tempo. Algumas das restrições mais drásticas incluem aquelas impostas a minorias étnicas.

Por essa razão, os censores obrigaram os filmes na China e em Hollywood a omitir ou reduzir os papéis dados a minorias, ou filmar cenas inteiramente novas para incluir personagens chineses.

Em Homem de Ferro 3, a famosa estrela chinesa Fan Bingbing apareceu em uma nova cena filmada especificamente para os cinemas chineses, enquanto várias cenas em Bohemian Rhapsody foram removidas para limitar o foco do filme na orientação sexual de Freddie Mercury.

No Brasil, Clube da Luta está disponível na Netflix.