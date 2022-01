Com competição, Sing 2 é bom para as crianças? Saiba mais sobre o filme

Após o grande sucesso do filme original, Sing 2 finalmente chega aos cinemas brasileiros. Perfeito para toda a família, o longa tem o potencial para agradar espectadores das mais diversas idades. Sing 2 conta com uma divertida mistura de comédia, aventura e elementos musicais, além de um impressionante elenco de estrelas.

Sing 2, produzido pela Universal Pictures, é uma sequência direta ao filme animado de 2016. O longa tem Garth Jennings como diretor e roteirista, e na trilha sonora, conta com canções de alguns dos popstars mais famosos da atualidade.

O filme estreou originalmente nos Estados Unidos em novembro, e além de conseguir uma sólida bilheteria, conquistou também a crítica especializada – com 70% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Sing 2: sua trama, elenco, trilha sonora, se o filme é bom para crianças, estreia e trailer no Brasil.

De que fala Sing 2?

A trama de Sing 2 é ambientada pouco depois dos eventos do primeiro filme, mas não é necessário assistir Sing para entender o que acontece.

Sing 2 continua a história do carismático coala Buster Moon, que após realizar seu grande sonho no final do primeiro filme, deseja ficar ainda mais famoso.

O principal objetivo do protagonista é apresentar um show-musical em uma das cidades mais importantes do país.

Para garantir a festa, Buster precisa convencer um popstar aposentado a voltar à ativa – algo difícil até mesmo para o carismático animalzinho.

“O que começa como o sonho de Buster de se tornar um grande sucesso, logo se transforma em uma lição tocante sobre o poder da música – que pode até mesmo curar um coração partido”, afirma a sinopse oficial do longa.

Sing 2 é bom para crianças?

Hoje em dia, muitos filmes animados parecem ser produzidos mais para os adultos do que para as crianças – mas esse não é o caso de Sing 2.

Embora o filme tenha uma história interessante, capaz de conquistar fãs de todas as idades, a trama é contada de maneira simples e dinâmica. Ou seja: o filme é perfeito para a audiência mais jovem.

Certas referências à música pop, por exemplo, só são entendidas pelos adultos. Mas mesmo assim, as crianças têm tudo para apreciar os personagens, canções, competição musical e momentos cômicos do filme.

Elenco de vozes e trilha sonora de Sing 2

Um dos grandes destaques de Sing 2 é seu impressionante elenco de vozes, que conta com muitos astros de Hollywood e cantores conhecidos no mundo todo.

Assim como no primeiro filme, Matthew McConaughey (True Detective, O Lobo de Wall Street) protagoniza a história como o coala Buster Moon.

Reese Witherspoon, de Legalmente Loira e Big Little Lies, é Rosita, uma porca que abandona seus sonhos musicais para se tornar a devotada mãe de 25 porquinhos.

Scarlett Johansson, a Viúva Negra dos filmes da Marvel, é Ash, uma porco-espinho punk com grandes habilidades na guitarra.

Taron Egerton (Kingsman) é Johnny, um gorila adolescente que deixa a gangue da família para se tornar um cantor e pianista.

Bobby Cannavale (Nove Desconhecidos, O Irlandês) é Jimmy Crystal, o lobo dono da empresa Crystal Entretenimento.

A cantora Tori Kelly conclui o elenco principal de Sing 2 como Meena, uma elefanta adolescente com uma poderosa voz.

O elenco de vozes de Sing 2 conta também com Nick Kroll (Big Mouth), Letitia Wright (Pantera Negra), Eric Andre (Bad Trio), Adam Buxton (Adam and Joe), Peter Serafinowicz (Todo Mundo Quase Morto), Jennifer Saunders (Shrek 2), Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine) e Nick Offerman (Parks and Recreation), além de participações dos cantores Pharrell Williams, Halsey e Bono.

A trilha sonora de Sing 2 traz músicas de Billie Eilish, Whitney Houston, Bomba Estéreo, U2, Kiana Ledé, Kygo e muito mais.

Estreia e trailer de Sing 2 no Brasil

Sing 2 já está em cartaz nos cinemas brasileiros. A estreia do filme aconteceu em 6 de janeiro.

Veja abaixo o trailer oficial de Sing 2.