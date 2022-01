Compare os monstros de Hotel Transilvânia 4 com as suas inspirações

Recém-chegado no Prime Video, Hotel Transilvânia 4 faz um ótimo trabalho ao apresentar clássicos monstros do cinema para crianças e adolescentes. Os personagens de Transformonstrão, é claro, aparecem bem diferentes de suas versões originais, já que a franquia transforma o terror em comédia.

“A misteriosa nova invenção de Van Helsing transforma Drac e seus amigos em humanos, e Johnny, em um monstro. Com os corpos trocados, Drac e a turma precisam encontrar uma maneira de reverter essa transformação antes que ela se torne permanente”, afirma a sinopse oficial do longa.

O elenco de vozes do longa traz grandes mudanças, como a saída de Adam Sandler e Kevin James, os dubladores originais do Conde Drácula e Frankenstein.

Mostramos abaixo como se comparam os personagens de Hotel Transilvânia 4 com os monstros originais do cinema clássico; veja.

Conde Drácula

Adam Sandler dublou o Conde Drácula nos três primeiros filmes de Hotel Transilvânia. Na trama, “Drac” é o proprietário do hotel em questão, e um dos personagens mais importantes da saga. Ele é obviamente baseado no Drácula de Bram Stoker, e conta com as mesmas habilidades do vampiro original. Mas como Hotel Transilvânia 2 introduz Vlad, o pai de Drac, a franquia sugere que o personagem não é o próprio Drácula, mas o filho do vampiro. No cinema, o filho de Drácula já teve diversos nomes, e o mais conhecido é Alucard.

Mavis Drácula

Mavis Drácula é a filha de Drac, dublada por Selena Gomez. O primeiro filme de Hotel Transilvânia afirma que a personagem tem 118 anos, ou seja, nasceu em meados de 1894 – a mesma época em que a história do vampiro original é ambientada. No filme A Filha de Drácula, lançado em 1936, a herdeira do vampiro ganha o nome de Condessa Marya Zaleska, e não compartilha as afeições de Mavis pelos humanos.

Frankenstein

Frankenstein, também chamado simplesmente de Frank, é o melhor amigo de Drac em Hotel Transilvânia. Ele não é o Dr. Frankenstein, mas o monstro de Frankenstein, citado pela primeira vez no livro de Mary Shelley. Entre os personagens de Hotel Transilvânia, Frank é o que mais compartilha características com sua versão original. Além de desconfiar dos humanos, ele também tem medo do fogo, em uma referência direta ao icônico personagem de terror gótico.

Eunice Frankenstein

Dublada pela inconfundível Fran Drescher, Eunice Frankenstein é a esposa de Frank, e aparece em todos os filmes da franquia Hotel Transilvânia. Ela é baseada na personagem título de A Noiva de Frankenstein, filme lançado em 1935. No longa, o Dr. Frankenstein cria uma companheira reanimada para o Monstro – mas a Noiva rejeita a criatura e acaba morrendo no desabamento do castelo. A Eunice não se parece com a versão original da personagem, interpretada por Elsa Lanchester. Na verdade, seu design lembra o visual de sua dubladora.

Wayne, o Lobisomem

Entre os personagens de Hotel Transilvânia, Wayne tem a menor quantidade possível de semelhanças com a versão original. Normalmente, os lobisomens são caracterizados como humanos que se transformam em criaturas lupinas em noites de lua cheia – como acontece nos filmes O Lobisomem e Um Lobisomem Americano em Londres. Em Hotel Transilvânia, Wayne nunca aparece como humano (até Transformonstrão), e afirma ter mais de 500 anos de idade, algo incomum na mitologia dos lobisomens.

Murray, a Múmia

O design de Murray em Hotel Transilvânia é baseado no icônico visual do personagem título de A Múmia, clássico de 1932. Mas assim como Wayne, Murray parece ter nascido como uma múmia, ao invés de morrer como humano e voltar à vida como a criatura. No filme de 1932, a Múmia é o poderoso sacerdote Imhotep, revivido graças aos poderes do Pergaminho de Thoth. Imhotep passa a maior parte do tempo em forma humana, diferente de Murray, que sempre aparece enrolado nas faixas.

Griffin, o Homem-Invisível

Griffin, o Homem-Invisível, aparece em Hotel Transilvânia apenas como um par de óculos flutuantes. O nome é uma referência ao Dr. Jack Griffin, o protagonista do filme O Homem Invisível, de 1933. No longa, o cientista se torna invisível após um experimento mal sucedido, e enlouquece como resultado. No Griffin de Hotel Transilvânia, no entanto, não apresenta qualquer referência sobre seu passado humano.

Monstros aquáticos em Hotel Transilvânia 4

Os monstros aquáticos de Hotel Transilvânia são várias criaturas verdes ou cor-de-rosa que aparecem entre os clientes do Hotel, mas não desempenham um papel importante na história. As criaturas são baseadas no Monstro da Lagoa Negra, do filme de terror de 1954 – mas com um visual bem diferente.

Hotel Transilvânia 4 está disponível no Amazon Prime Video.