Coringa 2 pode entregar melhor parte de filme cancelado do Batman

Estrelado por Joaquin Phoenix, Coringa se tornou um grande sucesso e está cercado em rumores sobre uma sequência. Mesmo não confirmado, Coringa pode entregar a melhor parte do filme cancelado do Batman de Ben Affleck, conforme uma teoria do Screen Rant.

Em Coringa, Arthur Fleck termina no Asilo Arkham após causar uma revolução em Gotham. Como é visto, o personagem de Joaquin Phoenix sofre com uma desordem mental e até tem um distúrbio que o faz rir em momentos inapropriados.

Existem muitos rumores sobre Coringa 2 acontecer, com um do The Hollywood Reporter dizendo que Todd Phillips, diretor do primeiro, está até escrevendo o roteiro. Caso isso se confirme, o longa da DC poderia usar a melhor parte do filme do Batman de Ben Affleck: uma história centrada no Asilo Arkham.

Antes de Ben Affleck deixar o papel de Batman, o ator preparava uma história sombria dentro da popular instituição que trata vilões de Gotham. O tema do filme seria, inclusive, a insanidade.

No roteiro, o vilão Exterminador armaria um plano para deixar o Batman desgastado mentalmente, o tornando vulnerável. Com o fim de Coringa, o segundo filme poderia usar o mesmo tema e o local como centro da história, envolvendo até outros pacientes famosos.

Além disso, Coringa 2 não precisaria envolver o Batman para ser interessante. Joaquin Phoenix e o diretor Todd Phillips não querem colocar o herói da DC na história de Arthur Fleck.

Joaquin Phoenix começa a mudar de ideia sobre Coringa 2

Inicialmente, Joaquin Phoenix, o Arthur Fleck, dizia que não faria uma sequência para Coringa. Porém, a última declaração do astro mostrou uma mudança de ideia.

Joaquin Phoenix deu uma entrevista ao Playlist, em que comentou sobre os rumores em torno de Coringa 2. O ator indicou que existem ideias, mas se recusou a confirmar se a sequência realmente irá acontecer.

Questionado se os rumores sobre Coringa 2 são verdadeiros, Joaquin Phoenix disse: “Eu não sei.”

“Eu realmente não sei. Começamos a pensar em algumas coisas quando estávamos filmando. É um personagem interessante. Existem mais coisas que poderíamos explorar com esse personagem. Mas se realmente pode acontecer? Eu não sei.”

Aclamado filme da DC, Coringa pode ser visto no HBO Max.