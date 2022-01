Crepúsculo: Teste quente entre Robert Pattinson e Kristen Stewart preocupou diretora

No podcast The Big Hit Show, a diretora Catherine Hardwicke confirmou que o teste entre Robert Pattinson e Kristen Stewart foi quente. O motivo trouxe uma grande preocupação para cineasta.

Os atores de Edward e Bella fizeram um teste com um beijo na cama. Porém, Robert Pattinson se empolgou e deu um “beijão” na colega, que logo depois viraria a sua namorada (hoje, os dois estão separados).

“Eles fizeram a audição bem aqui nesta cama. Fizeram a cena do beijo, e ele caiu neste piso”, contou a diretora sobre toda empolgação envolvendo o teste de Crepúsculo.

A cineasta, porém, só conseguia pensar em uma coisa: Kristen Stewart era menor de idade, com 17 anos na época. A diretora estava com medo de que o beijo fosse “ilegal”.

“Rob estava tão envolvido que caiu da cama. Eu fiquei tipo: ‘Cara, acalme-se'”, relembrou a cineasta. Catherine avisou depois o ator sobre a idade de Kristen Stewart, com uma reação do ator de, “Ok, tanto faz”.

Após o teste quente, a própria Kristen Stewart comentou com a diretora que queria Robert Pattinson como Edward.

Criadora achava Robert Pattinson parecido com outro personagem em Crepúsculo

Enquanto Edward Cullen é muito sério, Robert Pattinson é praticamente o oposto de seu personagem famoso de Crepúsculo. Na verdade, Stephenie Meyer, que escreveu os livros da saga, achava que o ator era mais parecido com outro personagem: Jacob Black.

Jacob, é claro, é o melhor amigo de Bella Swan e tem uma personalidade muito mais despreocupada e brincalhona do que Edward.

Em uma entrevista à MTV (via Cheat Sheet), Stephenie Meyer revelou como Robert Pattinson é na vida real.

“Rob é mais parecido com Jacob do que com Edward”, comentou a criadora de Crepúsculo.

“Ele é divertido, engraçado e não se leva muito a sério. Mas ele conseguiu se transformar para interpretar Edward.”

Robert Pattinson está sempre demonstrando seu lado divertido em entrevistas. É assim desde a época de Crepúsculo, quando ele tirava sarro de elementos da própria saga.

O ator também é conhecido por “enganar” a mídia com suas declarações. Ele já admitiu que se diverte espalhando rumores falsos sobre seus trabalhos e até sobre ele mesmo.

Os filmes de Crepúsculo podem ser vistos em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Globoplay.