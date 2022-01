Depois de The Batman, Robert Pattinson estrela filme do diretor de Parasita

Dois anos depois de levar o Oscar por Parasita, o diretor Bong Joon Ho vai escrever e dirigir um filme baseado no livro Mickey7, de Edward Ashton. Robert Pattinson negocia com a Warner Bros. para estrelar o longa-metragem.

O livro ainda não foi publicado, mas chegará às livrarias, nos EUA, no primeiro trimestre de 2022. Já o longa-metragem não necessariamente seguirá o material base à risca.

O diretor Bong Joon Ho recebeu o manuscrito do livro no fim de 2021 e imediatamente interessou-se pelo projeto, informa o Deadline.

Robert Pattinson já encontrou-se com o diretor e executivos da Warner, mas as negociações continuam.

Esse é o segundo acordo de Bong com a WarnerMedia recentemente, tendo em vista que uma série baseada em Parasita está em desenvolvimento, com ele como produtor executivo junto de Adam McKay (Não Olhe Para Cima).

Já para Robert Pattinson, esse será o primeiro filme com o qual se envolve desde o fim da produção de The Batman, que estreia em 4 de março.

Série de Parasita não é um remake

O diretor Adam McKay, que trabalha no roteiro do seriado de Parasita, afirmou que a série não é um remake, mas sim uma derivada que se passa no mesmo mundo de Parasita.

“É uma série original. Está no mesmo mundo que o filme, mas é uma história original que se passa no mesmo universo”, explicou o diretor para o podcast Happy Sad Confused.

Outro ponto é que a série parte novamente de ideias originais de Bong Joon-ho. O cineasta trabalha com McKay no roteiro.

Bong Joon-ho já explicou que a série parte de ideias que não conseguiram ser colocadas em Parasita. Elas devem ser transformadas em uma história com seis episódios.

McKay contou no podcast que o roteiro para o primeiro capítulo está pronto. O desenvolvimento da produção, porém, é mais lento.

“Nós estamos tendo o melhor tempo. Nós simplesmente montamos uma incrível equipe para sala de roteiristas. Eu basicamente rascunhei a série com Bong durante a quarentena, com ele supervisionando”, completou o cineasta.

Assim como o diretor de Parasita, McKay é um vencedor do Oscar. O prêmio de Melhor Roteiro foi conquistado em 2016 com A Grande Aposta.

A série derivada de Parasita não tem previsão de estreia. Enquanto isso, o filme vencedor do Oscar pode ser visto no Telecine Play.