Detalhe de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa pode mudar Vingadores para sempre

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa termina com uma mudança significativa para Peter Parker, em que todos na Marvel e Sony esquecem quem é ele. Porém, uma teoria do Reddit pode mudar os Vingadores para sempre no MCU a partir de um detalhe.

O feitiço do Doutor Estranho afirma que todas as pessoas na Terra vão esquecer quem é Peter Parker. Bem, aqui está o detalhe: na Terra.

Levando ao pé da letra, como diz essa teoria, apenas as pessoas que estão no planeta esqueceriam que Peter Parker é o Homem-Aranha. Enquanto isso, quem está espalhado pelo espaço ainda lembraria da existência do jovem herói.

Isso traria uma mudança polêmica aos Vingadores, além de um desenvolvimento diferente. Nesse caso, personagens como Capitã Marvel, os Guardiões da Galáxia, Nick Fury e possivelmente Thor lembrariam ainda de Peter Parker.

Se isso for verdade, imagine a reação de outros heróis ao saberem que tiveram parte das memórias apagadas pelo Doutor Estranho? Não precisa de muito para uma guerra entre poderosos.

Outra possibilidade citada é sobre o Venom lembrar da informação também, já que ele foi jogado para outro universo. Isso tudo, claro, se o feitiço só valer para Terra principal de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa no MCU.

Agora, a Marvel precisa confirmar ou não isso, o que causa um grande efeito nos Vingadores.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

