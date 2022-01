Detalhe torna reviravolta de Encanto ainda mais triste

Contém spoilers

Um detalhe torna a reviravolta de Encanto ainda mais triste, como observado pelo Screen Rant.

O diretor Jared Bush revelou que Mirabel tem 15 anos em Encanto, o que significa que, na história da animação, Bruno está escondido há 10 anos. As crianças da família Madrigal recebem seus poderes aos cinco anos de idade, e Bruno partiu logo após a comemoração fracassada de Mirabel, quando ela não recebeu nenhuma habilidade especial.

Continua depois da publicidade

Esse detalhe faz com que a reviravolta sobre Bruno seja ainda mais triste. Por uma década, ele se sentou em silêncio com sua própria mesa improvisada do outro lado da parede da mesa de jantar, desejando estar envolvido.

Encanto está disponível no Disney+

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana – Um Mar de Aventuras.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia: Essa Cidade é o Bicho e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar.”

“Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

Encanto pode ser visto no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+.