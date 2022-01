Detonado, filme de ação com Sylvester Stallone dá a volta por cima na Netflix

A Netflix oferece aos longas detonados pela crítica uma nova chance de dar a volta por cima, e esse é o caso de um filme de ação de Sylvester Stallone. Lançado em 2018, Memória de um Crime falhou em conquistar a imprensa especializada e garantir uma bilheteria lucrativa. Agora, o longa chega à Netflix como um grande sucesso, já figurando entre os mais assistidos pelo público brasileiro.

Memória de um Crime – que estreou originalmente com o título Backtrace – é um thriller de ação criado e dirigido por Brian A. Miller.

O longa foi produzido com um orçamento de 6 milhões de dólares, e mesmo com o baixo custo de produção, não conseguiu lucrar nas bilheterias. Memória de um Crime encerrou suas exibições mundiais com um montante de apenas 490 mil dólares.

Memória de um Crime também foi detonado pela crítica especializada, garantindo apenas 9% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mesmo assim, o filme está fazendo muito sucesso com os assinantes brasileiros na Netflix. Não sabe se vale a pena assistir? Confira abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

De que fala Memória de um Crime na Netflix?

“Um paciente com amnésia sai do hospital psiquiátrico e recebe uma droga experimental para tentar recuperar o dinheiro de um grande roubo”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

Memória de um Crime acompanha a história de MacDonald, um ladrão que sofre uma lesão cerebral durante um assalto mal-sucedido, desenvolve amnésia e é internado na ala psiquiátrica de uma prisão de segurança máxima.

Após 7 anos no cárcere, o protagonista é coagido a escapar por um colega de cadeia e pelo médico da instituição, logo depois de ser injetado com um soro que o força a reviver tudo que havia esquecido.

Enquanto confronta seu conturbado passado e luta para recuperar o dinheiro perdido, MacDonald precisa fugir de um detetive durão e um influente agente do FBI – tudo isso em meio aos perigosos efeitos colaterais do soro.

Matthew Modine (Stranger Things) interpreta Donovan MacDonald, o protagonista de Memória de um Crime, que passa 7 anos na cadeia após um intrigante assalto.

Sylvester Stallone, por sua vez, é o Detetive Sykes, um experiente e durão detetive de polícia, que passa a trabalhar no caso de MacDonald após a fuga do presidiário.

Christopher McDonald (Um Maluco no Golfe) é o Agente Franks, um Agente Especial do FBI que também passa a investigar a fuga de MacDonald.

Ryan Guzman (O Garoto da Casa ao Lado) vive Lucas, o colega de Donovan na prisão, que incentiva o protagonista a fugir.

Meadow Williams (Apolo 13) é a Dra. Erin, a médica psiquiátrica que atende MacDonald na prisão.

O elenco de Memória de um Crime é completado por Tyler Jon Olson, Colin Egglesfield, Jenna Willis e Lydia Hull.

Memória de um Crime está no catálogo da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.