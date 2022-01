Diretor admite problema em Guardiões da Galáxia 3

Falando com o Collider, o diretor James Gunn admitiu um “problema” em Guardiões da Galáxia 3: o orçamento. Ele contou que, mesmo com muito dinheiro para gastar, nem sempre dá para realizar todas as suas ideias.

O cineasta disse: “Eu sempre penso no orçamento enquanto estou escrevendo.”

“Mesmo algo tão grande quanto Guardiões da Galáxia 3 ainda é uma luta. É uma luta para caber no orçamento, porque você quer que o filme custe meio bilhão de dólares.”

“Se eu tivesse meio bilhão de dólares, eu poderia fazer algo bem próximo do que eu quero. É um pouco difícil.”

“Estou sempre tendo que pensar no orçamento e fazer concessões por causa do orçamento, mas muitas vezes isto leva a coisas boas. Muitas vezes você é forçado a repensar algo e precisa encontrar uma solução criativa.”

James Gunn é o diretor de Guardiões da Galáxia 3

James Gunn retorna como diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia 3.

Este deve ser o último longa do cineasta no MCU.

Gunn entrou em uma parceria com a DC para o já lançado O Esquadrão Suicida, e é esperado que ele trabalhe em mais projetos com a Warner Bros.

O elenco de Guardiões da Galáxia 3 apresenta as voltas de Chris Pratt, Dave Bautista, Zoë Saldaña, Karen Gillan, Sean Gunn e Pom Klementieff.

Guardiões da Galáxia 3, da Marvel, estreia em 5 de maio de 2023. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir os filmes anteriores da franquia.