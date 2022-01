Diretor de Não Olhe Para Cima compara filme da Netflix com Bolsonaro

Adam McKay, diretor e roteirista de Não Olhe Para Cima – filme da Netflix, respondeu ao texto do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que usa o longa como comparação ao Partido dos Trabalhadores (PT). O cineasta usou o Twitter para dizer que Bolsonaro ficaria entre os negacionistas da história.

Em Não Olhe Para Cima, dois cientistas, interpretados por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, descobrem um meteoro que pode atingir a Terra e exterminar a raça humana. Porém, a conscientização para algo ser feito se torna difícil por razões políticas.

Na sátira, a população se divide entre os grupos do Não Olhe Para Cima, formado pelos negacionistas do meteoro, e o do Olhe Para Cima, das pessoas que acreditam no meteoro.

Na edição do dia 16 de janeiro do jornal O Globo, o ministro Ciro Nogueira fez um texto criticando a política econômica do PT e defendendo a reeleição do atual presidente, Jair Bolsonaro.

No fim, Ciro Nogueira usou o filme Não Olhe Para Cima como uma comparação às propostas do PT, que deve ser um dos adversários de Bolsonaro nas eleições de 2022.

“Nada melhor que encerrar este artigo inspirado no título do filme que será o que o eleitor brasileiro fará cada vez mais quando chegar a hora: olhe para cima. Ao fazer isso e pensar no dia seguinte da eleição, não optará pelo cometa do PT”, escreveu Nogueira.

Nas redes sociais, Adam McKay reagiu a essa comparação.

Diretor de Não Olhe Para Cima coloca Bolsonaro entre negacionistas

O diretor do filme da Netflix reagiu a uma conta sobre política que mencionou o artigo de Ciro Nogueira. A página afirma que o texto do ministro da Casa Civil usou a história de Não Olhe Para Cima para defender “um notório negacionista da vacina e do aquecimento global”.

Como se sabe, Não Olhe Para Cima é uma sátira aos grupos que se recusam a acreditar nos avisos da ciência sobre o aquecimento global – o que também aconteceu com a pandemia.

“Para ser claro, Bolsonaro definitivamente diria para que as pessoas não olhem para cima. Sem dúvidas”, escreveu Adam McKay no Twitter.

Durante a pandemia, Jair Bolsonaro teve falas minimizando a pandemia e também a vacina, o que motivou a resposta do diretor da Netflix.

Não Olhe Para Cima, com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, está disponível na Netflix. Confira abaixo o tuíte.

Just to be clear, Bolsanaro definitely would tell people not to look up. No question.#DontLookUp https://t.co/uKHhePsPrL — Adam McKay (@GhostPanther) January 16, 2022