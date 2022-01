Doutor Estranho 2 pode explicar chegada de Adam Warlock na Marvel

Já foi confirmado que Adam Warlock irá aparecer no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mais especificamente em Guardiões da Galáxia 3. A chegada do herói pode ser explicada em Doutor Estranho 2.

Nos quadrinhos da Marvel, Adam Warlock está intrinsecamente ligado às joias do infinito. De fato, a Joia da Alma é ligada a ele fisicamente, similarmente ao Visão do MCU.

Além disso, ele é encarregado pelo Tribunal Vivo a impedir que as Joias sejam usadas em conjunto por uma mesma pessoa e ocasionalmente, Warlock enfrenta Thanos justamente com esse propósito.

O problema é que no MCU Thanos já foi derrotado e as Joias não existem mais no universo principal dos filmes. Aí entra Doutor Estranho 2.

Em What If? conhecemos uma variante de Stephen Strange, que no fim da série animada é encarregada de cuidar das Joias do Infinito depois de uma variante de Ultron ser derrotada.

O trailer de Doutor Estranho 2 mostra uma versão alternativa do Mago Supremo, que pode muito bem ser essa de What If?. Ou seja, as Joias do Infinito podem voltar ao MCU, justificando a entrada de Adam Warlock na história.

Naturalmente, tudo não passa de teorias. Precisaremos aguardar o filme para saber o que acontece.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

