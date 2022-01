Doutor Estranho 2 tem conexão com Loki que ninguém notou

Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) lançou o primeiro trailer com destaque para tudo que pode acontecer com várias realidades. Mas, os fãs da Marvel deixaram passar uma conexão com Loki, outro personagem que entende do assunto de vários mundos no MCU.

Em um momento do trailer, em que a Feiticeira Escarlate tenta um feitiço, uma porta laranja é vista ao fundo. Ela pode ser do portal da Autoridade de Variância Temporal (AVC ou TVA).

Continua depois da publicidade

Essa conexão com Loki, que apresenta o grupo no Disney+, faria todo sentido. No fim da série do Deus da Trapaça, uma versão de Kang é morta e isso ajuda a abrir o multiverso, com mais de uma TVA atuando agora – como o próprio seriado mostra.

Antes mesmo dessa ligação havia rumores sobre Tom Hiddleston voltar em Doutor Estranho 2 como Loki. Essa pista encontrada aumenta ainda mais essa expectativa.

Como Stephen Strange deve lidar com o multiverso, sem ter grande conhecimento do assunto, faria sentido Loki aparecer. Até onde se sabe, o Deus da Trapaça segue envolvido nessa trama.

Ao mesmo tempo, a Marvel confirmou que as séries WandaVision e Loki, do Disney+, têm conexão com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A Feiticeira Escarlate está confirmada no filme e assim Loki poderia ser uma surpresa.

Confira abaixo a conexão encontrada no trailer do MCU.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega em breve no cinema

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 6 de maio de 2022. Já Loki tem a primeira temporada no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.