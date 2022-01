Downey Jr perde titulo de mais bem pago da Marvel para ator improvável

Robert Downey Jr se tornou o ator mais bem pago da Marvel com o papel de Tony Stark, o Homem de Ferro, em Vingadores: Ultimato. Agora, o site Inside the Magic garante que Jeremy Renner, o ator de Gavião Arqueiro, deixou o ex-colega de MCU para trás.

O site usa uma medida diferente para chegar a esse novo recordista. A informação é baseada em quanto Jeremy Renner ganha em cada segundo de tela como Gavião Arqueiro.

Continua depois da publicidade

Nesse caso, o ator de Homem de Ferro teve um ganho de US$ 15 mil (ou R$ 79 mil) por segundo em tela desde a aparição no primeiro filme de Tony Stark. Enquanto isso, Jeremy Renner teria ficado com um pagamento de US$ 16,6 mil (R$ 87 mil) com o lançamento da série Gavião Arqueiro, no Disney+.

O valor por segundos, conforme este site, supera o de todos os outros astros de Vingadores. Jeremy Renner, vale dizer, é um dos membros antigos do MCU, bem como Robert Downey Jr.

O astro de Gavião Arqueiro está nos filmes da Marvel desde Thor, de 2011. Isso explica como o ganho por segundos do ator conseguiu superar o de Robert Downey Jr.

Gavião Arqueiro está completa no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.