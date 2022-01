Duração de The Batman pode surpreender fãs da DC

Foi revelada a possível duração de The Batman, com Robert Pattinson. Ela pode surpreender os fãs da DC.

De acordo com uma atualização no IMDb, The Batman terá 2 horas e 55 minutos. Quase 3 horas de duração.

Vale lembrar que essa duração ainda não está confirmada pela Warner Bros., então é possível que não seja verdadeira. Existem alguns detalhes no IMDb que podem ser editados por qualquer pessoa, mas às vezes a própria equipe do site também traz informações técnicas oficiais, então fica a dúvida no ar.

De qualquer maneira, informações vazadas de exibições teste já davam conta de que The Batman teria algo em torno de 3 horas de duração.

Na época, havia sido relatado que poderia ser um “corte bruto” do longa-metragem, então eles ainda poderiam cortar algumas cenas, mas caso a nova duração seja confirmada, parece que eles não realizaram tantos cortes assim.

As mesmas informações vazadas de exibições teste indicavam que as reações para The Batman eram muito positivas, com o público chegando a aplaudir o longa-metragem de pé em uma das sessões. Foram destacadas as atuações e o clima denso e “noir” do longa-metragem, bem como as cenas de ação e momentos de terror.

Filme de Matt Reeves

The Batman é dirigido por Matt Reeves. Ele trabalhou na nova trilogia de Planeta dos Macacos.

Matt Reeves também escreveu o roteiro, com a ajuda de Peter Craig. Além disso, o cineasta é um dos produtores do longa-metragem.

Em The Batman, o Cavaleiro das Trevas interpretado por Robert Pattinson investiga o caso de um assassino em série conhecido como Charada, vivido por Paul Dano. Para derrotar o vilão, o super-herói terá que aprender a lidar com a própria raiva, bem como entrar no submundo de Gotham para descobrir mais coisas.

Personagens como Mulher-Gato e Pinguim também participam da trama. Eles são interpretados por Zoë Kravitz e Colin Farrell, respectivamente.

The Batman, da DC, chega aos cinemas do Brasil em 3 de março de 2022.