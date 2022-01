Dwayne Johnson faz grande declaração sobre Adão Negro

Dwayne Johnson realmente parece estar empolgado para o lançamento de Adão Negro, projeto que ficou engavetado por muitos anos, antes de finalmente ser gravado pela Warner/ DC. O ator disse nunca ter treinado tanto antes.

The Rock disse que o treinamento foi o mais desafiador da carreira dele e novamente fez a grande promessa que está fazendo sobre o filme desde o início das filmagens.

“O treinamento que fizemos para este filme foi o mais árduo que já fiz na minha vida”. Johnson disse ao Men’s Journal. “Eu prometo a você: a hierarquia de poder no universo DC está prestes a mudar”.

Entrando em mais detalhes, Johnson disse que está se preparando para o papel de Adão Negro por toda a sua vida.

“Comecei a treinar para Black Adam quando saí do útero”, diz Johnson. “Acredito que nasci para interpretar esse personagem. Mas com toda a honestidade, este projeto está comigo há 10 anos. O processo começou quando começamos a montar o material e realmente o desenvolvemos até ser o que é hoje. Assim que a data de início foi acordada pela nossa produtora Seven Bucks, o resto da minha equipe, Warner Bros. e DC Comics, comecei a construir um programa de treinamento exaustivo com meu treinador Dave Rienzi. Estou na melhor forma da minha carreira”.

Filme do Adão Negro chega nos cinemas

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhasse no reino dos super-heróis depois de mais de uma década sendo vinculado ao projeto de alguma forma ou estilo, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix.

Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

Em seguida, o ator Aldis Hodge de O Homem Invisível foi escalado como Gavião Negro e Sarah Shahi, de Sex/Life, como Adrianna, líder de um movimento de resistência.

O elenco é fechado com Pierce Brosnan como o poderoso Senhor Destino.

O personagem de Dwayne Jonson irá lutar contra a Sociedade da Justiça da América nos dias atuais, e nós também vamos voltar aos tempos antigos para descobrir como o homem antes conhecido como Teth-Adam ganhou seus poderes (o que foi indicado em Shazam!).

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

Adão Negro tem previsão de estreia para 29 de julho de 2022.