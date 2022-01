Dwayne Johnson, o The Rock, pode ser a grande surpresa do Oscar 2022

Após três edições, o Oscar 2022 volta a ter apresentador. Para o importante papel, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pode colocar Dwayne Johnson, o The Rock, trazendo uma grande surpresa aos espectadores.

O Deadline afirma que Will Packer começou a procurar apresentadores para cerimônia. Um nome na lista de desejos é o de Dwayne Johnson, astro de Adão Negro na DC.

O site afirma que um nome requisitado pode ser difícil por conta da pandemia. Porém, além de ser um grande astro em Hollywood, The Rock teria o potencial de atrair espectadores – algo que o Oscar quer muito.

O The Hollywood Reporter também apontou que há um outro nome bem conhecido nessa lista. Tom Holland, o Homem-Aranha, também pode pintar como apresentador.

Como a cerimônia acontece apenas em 27 de março, a organização tem um certo período para fechar com um dos nomes. O certo é que os fãs adorariam ver Dwayne Johnson, o The Rock, nessa posição.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tem problema em campanha para o Oscar

Já virou notícia que Sony e Marvel estão apostando em uma campanha de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) para o Oscar. Mas a estratégia pode ter encontrado um problema.

De acordo com a Variety, um representante do BAFTA 2022 comunicou que Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) não está elegível para a premiação. Eis o motivo: a Sony não disponibilizou o longa-metragem para os votantes no prazo regular.

Isso atrapalha na campanha para o Oscar porque ter reconhecimento no BAFTA é considerado importante para conseguir indicações. Não é por acaso que o BAFTA é conhecido como o “Oscar britânico”.

Claro, é possível que a Sony e a Marvel ignorem esse problema e continuem investindo pesado na campanha para o Oscar. No entanto, não conseguir elegibilidade para o principal termômetro do Oscar é algo que pode atrapalhar um pouco os planos.

Como mencionado, o Oscar 2022 acontece em 27 de março.