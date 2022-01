E a Marvel? Tom Holland diz que Uncharted tem maior cena de ação da carreira

Conhecido por interpretar o Homem-Aranha na Marvel, Tom Holland revelou que Uncharted: Fora do Mapa apresenta a maior cena de ação de sua carreira. O ator vive Nathan Drake na adaptação.

Em uma entrevista divulgada pela Sony (via Screen Rant), Tom Holland comentou sobre a cena do avião de Uncharted: Fora do Mapa. Destacando a dificuldade dessa sequência, ele prometeu que é a maior cena de ação da sua carreira.

Continua depois da publicidade

Esse é um comentário interessante, porque Tom Holland teve várias cenas de ação grandiosas na Marvel, especialmente em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

Uncharted: Fora do Mapa, é claro, apresenta um estilo diferente de ação, investindo um pouco mais na praticidade do que nos efeitos especiais, assim como a franquia Missão: Impossível.

Confira abaixo um novo pôster de Uncharted: Fora do Mapa, com Tom Holland.

Tom Holland é o protagonista de Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, tem previsão de estreia no Brasil para 17 de fevereiro de 2022.