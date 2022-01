Eduardo e Mônica: Conheça a música que deu origem ao filme

Eduardo e Mônica, assim como Faroeste Caboclo, foi adaptada para os cinemas. Agora abordaremos um pouco sobre a canção do Legião Urbana.

A música foi lançada em 1986 no álbum Dois. Ela foi composta por Renato Russo e foi editada como o segundo single do álbum.

Trata-se de uma história de amor entre os dois personagens titulares, um jovem de 16 anos e uma estudante universitária.

A canção foi gravada previamente em 1982, quando Renato Russo se apresentava sozinho. Nessa gravação, o final é diferente da mais conhecida. Na versão mais antiga, Eduardo e Mônica se casam no sítio de Eduardo, com Mônica ainda grávida.

Já na versão mais conhecida, a música termina com o casal não podendo viajar porque o filho deles ficou de recuperação.

Ouça Eduardo e Mônica, abaixo.

Mais sobre a produção de Eduardo e Mônica

O filme marca uma nova parceria entre o diretor René Sampaio e a produtora Bianca De Felippes, responsáveis também por Faroeste Caboclo (2013).

O longa-metragem foi rodado em Brasília, no Rio de Janeiro e na Chapada dos Veadeiros durante oito semanas em 2018. A equipe principal contou com mais de 200 pessoas. A produtora Bianca De Felippes, o diretor René Sampaio, o diretor de fotografia Gustavo Hadba e o diretor de arte Tiago Marques, a produtora de elenco Marcela Altberg e o produtor executivo Gabriel Bortolini, entre outros profissionais, se uniram novamente depois do sucesso de Faroeste Caboclo.

A adaptação da famosa canção de Renato Russo é uma história de amor que acompanha o relacionamento de Mônica e Eduardo, que precisam superar as muitas diferenças para viver um grande amor na Brasília dos anos 80.

“O filme é uma delicada história de amor que fala, entre outras coisas, sobre como é possível amar e respeitar quem pensa muito diferente de você. Em alguma medida, todos já foram o Eduardo ou a Mônica em alguma relação”, define o diretor René Sampaio.

“Era muito importante para a gente ser fiel ao espírito do Renato. Das músicas compostas por ele, esta é a mais solar. Então, a ideia era manter essa energia”, acrescenta Bianca De Felippes.

Gabriel Leone e Alice Braga trabalharam juntos pela primeira vez e vivem os dilemas dos personagens que se apaixonam e começam um relacionamento, mesmo tendo idades e personalidades completamente diferentes. Também estão no elenco Otávio Augusto (como Bira, avô de Eduardo), Juliana Carneiro da Cunha (Lara, mãe de Mônica), Victor Lamoglia (Inácio, amigo de Eduardo), Bruna Spínola (Karina, irmã da Mônica) e Fabrício Boliveira em participação especial.

Com roteiro assinado por Matheus Souza em parceria com Claudia Souto, Michele Frantz e Jéssica Candal, o filme se passa em 1986, ano de lançamento do disco Dois, da Legião Urbana, e o espectador atento vai encontrar homenagens a emblemáticos eventos do período.

Como mencionado, Eduardo e Mônica chega exclusivamente no cinema em 20 de janeiro.