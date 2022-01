Eduardo e Mônica: Quem é o casal da vida real que inspira música e agora filme

Após uma longa espera, Eduardo e Mônica finalmente estreia nos cinemas brasileiros. Gravado em 2018, o filme tinha previsão de lançamento para 2020, mas acabou sofrendo com diversos atrasos e adiamentos. Todo mundo sabe que o filme é baseado na inesquecível música do Legião Urbana, mas pouca gente conhece a inspiração real da canção.

Protagonizado por Alice Braga (Cidade de Deus, Esquadrão Suicida) e Gabriel Leone (Dom, Verdades Secretas), o filme acompanha a história de um dos casais mais famosos do cancioneiro nacional.

“Eduardo é um adolescente tímido, às vésperas de prestar vestibular. Numa festa, ele conhece Mônica, mulher mais velha que termina o estudo de medicina enquanto se dedica às artes plásticas. Tudo parece separar os dois que, no entanto, se encontram e se apaixonam. E quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração?”, expressa a sinopse oficial do longa.

Explicamos abaixo tudo que os fãs precisam saber sobre a história real que inspira Eduardo e Mônica – da canção de Renato Russo ao filme em cartaz nos cinemas.

Conheça a história real de Eduardo e Mônica

Para compor a icônica canção Eduardo e Mônica, o eterno Renato Russo se inspirou na história do casal Fernando Coimbra e Leonice de Araújo, seus amigos de longa data.

Renato Russo conheceu Fernando e Leonice na Universidade de Brasília, nos anos 80, ainda no início do relacionamento do casal.

O líder do Legião Urbana manteve uma grande amizade com os dois até sua morte, em 1996.

Mesmo tomando liberdades artísticas e narrativas, Renato Russo se inspirou na trajetória do casal para criar a letra de Eduardo e Mônica.

Certas características de Fernando e Leonice, inclusive, influenciaram a trama do filme de René Sampaio – que também levou aos cinemas a trama de Faroeste Caboclo.

No filme, Mônica decide seguir uma carreira alternativa como artista plástica, assim como fez Leonice na vida real.

Em um papo com a revista Flashback, em 2004, Leonice confirmou ser parte da inspiração para Eduardo e Mônica, mas revelou que nem todos os aspectos da música são verdadeiros.

“Talvez o que ele (Renato Russo) quisesse mostrar é que duas pessoas podem se encontrar, se casar e ser felizes juntas, mesmo que venham de realidades diferentes”, afirmou Leonice.

Atualmente, após 42 anos de união, o casal vive no México, onde Fernando trabalha como embaixador.

Eduardo e Mônica está em cartaz nos cinemas brasileiros; veja abaixo o trailer.