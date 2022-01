Emocionante, filme desconhecido é uma joia escondida da Netflix

Você provavelmente nunca ouviu falar de Little Boxes, mas o filme de comédia e drama é uma verdadeira joia escondida na Netflix. Lançado inicialmente em 2016, o projeto independente conta com uma trama criativa, emocionante e ao mesmo tempo, bastante divertida.

Little Boxes é uma produção de Rob Meyer e Annie Howell, com elenco formado principalmente por atores de comédia, trazendo uma história simples e criativa.

Continua depois da publicidade

O longa contou com sua estreia mundial no Festival de Cinema de Tribeca, em 15 de abril de 2016. Anos depois, a Netflix adquiriu os direitos de transmissão internacional do filme.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre Little Boxes na Netflix.

A trama de Little Boxes na Netflix

Little Boxes, segundo o site Looper, é uma história de “peixe fora d’água”, que acompanha a trama de uma família forçada a viver uma situação nem um pouco familiar.

Embora outros filmes do gênero tendem a utilizar esse cenário para provocar risadas, Little Boxes não evita momentos mais tristes e difíceis. É uma rara dramédia que, ao mesmo tempo, é divertida e tem algo importante a dizer.

O longa foca principalmente na história de Clark Burns, um adolescente biracial que tem a vida virada de cabeça para baixo quando seus pais decidem se mudar de Nova York para uma pequena cidade no meio-oeste americano.

Little Boxes mostra a dificuldade de Clark em lidar com seus colegas brancos de escola, que esperam que o protagonista “aja como um negro”.

Enquanto isso, os pais de Clark também são obrigados a se ajudar a uma rotina mais tranquila, após muitos anos vivendo no agito de Nova York.

Little Boxes contou com uma recepção relativamente positiva da crítica especializada, atingindo 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O jornalista Neil Genzlinger, do jornal The New York Times, elogiou Little Boxes por seu enredo não convencional.

“Embora vários filmes já tenham mostrado o que acontece quando um morador do interior se muda para a cidade grande, Little Boxes revela que a mudança de um oásis urbano gentrificado para uma cidade pequena pode ser igualmente significativa”, afirma a crítica.

O elenco de Little Boxes

O elenco de Little Boxes é encabeçado pelo jovem ator Armani Jackson como o protagonista Clark.

Você provavelmente conhece Jackson por suas performances em Grey’s Anatomy e Cooties – A Epidemia.

A atriz neozelandesa Melanie Lynskey interpreta Gina Burns, a mãe de Clark, obrigada a lidar com o tédio do interior.

Lynskey é bastante famosa por interpretar Rose na sitcom Dois Homens e Meio. Mais recentemente, a atriz viveu Rosemary Thomson na minissérie Mrs. America.

Nelsan Ellis vive Mark Burns, o pai de Clark e marido de Gina. O ator é conhecido por interpretar o icônico Lafayette na série True Blood, da HBO.

Infelizmente, Nelsan Ellis faleceu em 2017. Little Boxes é um dos últimos filmes de sua carreira.

O elenco de Little Boxes é completado por Oona Lawrence (Orange is the New Black), Janeane Garofalo (Wet Hot American Summer), Christine Taylor (Arrested Development), Maliq Johnson (Grand Army), Nadia Dajani (Sex and the City) e Veanne Cox (The Better Angels).

Little Boxes está disponível na Netflix; confira abaixo o trailer.