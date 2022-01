Encanto deixa uma tendência da Disney ainda mais sombria

Alerta de spoilers

Encanto usa uma tendência da Disney de forma um pouco diferente. Isso, porém, deixa essa estratégia ainda mais sombria.

Como se sabe, filmes da Disney tem um padrão para muitas vilãs. Em filmes de princesas, essas personagens costumam ser bruxas más ou madrastas más.

Em Encanto, por mais que não exista uma vilã tradicional, quem mais se aproxima desse papel é Alma, a avó de Mirabel – sendo que Julieta, a mãe da protagonista do filme da Disney, também está presente na história.

Imaginar que uma mãe, e nesse caso avó, possa agir contra filhos e netos para proteger o status da família é bem mais sombrio. Quando a Disney usa bruxas ou madrastas, existe um distanciamento entre os personagens.

Não é o caso de Encanto, em que todos fazem parte da mesma família e compartilham o mesmo laço sanguíneo. Aqui, ainda pode existir uma empatia com muitos espectadores, que podem se conectar com o fato de um familiar ter expectativas muito altas em relação a outro.

Além disso, a tendência da Disney fica mais sombria quando se coloca o fato que as mães biológicas costumam ser mortas nos outros filmes. Em Encanto, como citado, toda família está reunida.

Do lado positivo, Encanto traz uma história de crescimento para Mirabel e todos os personagens, com todos podendo ensinar e aprender algo.

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

