Encanto supera Frozen e quebra marca de 26 anos na Disney

Encanto superou Frozen e quebrou uma marca de 26 anos na Disney.

A música “We Don’t Talk About Bruno”, de Encanto, ultrapassou “Let It Go”, de Frozen, em termos de sucesso na Billboard Hot 100, de acordo com uma matéria da Entertainment Weekly.

Continua depois da publicidade

A música alcançou a quarta posição na Billboard Hot 100 recentemente. Isto supera o resultado de “Let It Go”, que alcançou a quinta posição em abril de 2014.

É a primeira vez em cerca de 26 anos que uma música de uma animação da Disney chega à quarta posição da Billboard Hot 100. No caso, a última a conseguir essa posição era “Colors Of The Wind”, da trilha sonora de Pocahontas.

Encanto está disponível no Disney+

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

Encanto pode ser visto no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+.