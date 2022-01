Entenda por que Globo de Ouro 2022 é um fracasso antes mesmo de acontecer

O Globo de Ouro 2022 está se mostrando um grande fracasso mesmo antes de acontecer. Os motivos são muitos, e não param de aumentar.

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood anunciou recentemente que o Globo de Ouro 2022 não terá tapete vermelho. Nem mesmo presença de público ou de celebridades.

A organização diz que essa decisão foi tomada por causa do aumento nos casos de COVID-19 ao redor do mundo. No entanto, as preocupações quanto à pandemia podem não ser a melhor explicação.

O Globo de Ouro não é mais considerado relevante

Acontece que a organização vem recebendo críticas há algum tempo por causa do seu histórico muito negativo sobre diversidade e transparência, entre outras coisas.

Grandes celebridades prometeram boicotar o Globo de Ouro por causa disso, e algumas delas até mesmo resolveram devolver os prêmios que já receberam da organização.

Não há nem mesmo certeza de que haverá algum tipo de transmissão do Globo de Ouro 2022. O canal NBC anunciou que não exibirá o evento nos Estados Unidos.

Em tempos em que as premiações do cinema e da TV perdem cada vez mais a sua importância, o Globo de Ouro dificilmente voltará a ser relevante. Ficou ainda mais difícil com a mancha em sua reputação.

Até mesmo o Oscar vem tendo seus problemas, apesar de não contar com polêmicas tão sérias quanto as do Globo de Ouro. A maior premiação de Hollywood vem batendo recordes negativos nos últimos anos, conquistando cada vez menos audiência.

Clique aqui para conferir os indicados ao Globo de Ouro 2022.

O Globo de Ouro 2022 acontecerá em 9 de janeiro.