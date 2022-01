Estrela de Homem-Aranha vai fazer filme com Wagner Moura

Conhecida por ter interpretado Mary Jane na trilogia original do Homem-Aranha, Kirsten Dunst estará em Civil War, do diretor Alex Garland, de acordo com o The Wrap. O elenco também conta com Wagner Moura.

Além de diretor, Alex Garland também é o roteirista do projeto. Ele é conhecido por Aniquilação.

A história de Civil War acontece em um futuro próximo nos Estados Unidos. Detalhes mais específicos estão sendo mantidos em segredo.

Kirsten Dunst e Wagner Moura juntos em um novo projeto

Kirsten Dunst recentemente esteve em Ataque dos Cães. Ela teve aclamação da crítica por seu papel, e é considerada uma das favoritas ao Oscar.

Seu trabalho mais conhecido foi como Mary Jane na trilogia original do Homem-Aranha. Tobey Maguire estrelou os longas como Peter Parker.

Tobey Maguire retornou para Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). No entanto, apesar das especulações, Kirsten Dunst não teve participação como Mary Jane.

Já o brasileiro Wagner Moura teve um grande impulso de popularidade por causa de Tropa de Elite. Ele interpretou o personagem Capitão Nascimento com grande intensidade.

Outro papel marcante na carreira de Wagner Moura é o de Pablo Escobar em Narcos. Ele recebeu diversos elogios e até algumas indicações para premiações internacionais.

Wagner Moura, vale lembrar, também estará em The Gray Man, com Ryan Gosling e Chris Evans. O projeto é considerado o maior da história da Netflix por seu orçamento gigantesco de mais de US$ 200 milhões.

Civil War, com Kirsten Dunst e Wagner Moura, ainda não conta com data de lançamento.