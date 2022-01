Eternos: Dane Whitman tem uma história complicada na Marvel

Quando a Marvel anunciou Kit Harington como Dane Whitman em Eternos, fãs aguardaram ansiosamente pela estreia do Cavaleiro Negro no MCU. Quem já assistiu ao filme – que acaba de chegar ao Disney+ – sabe que o personagem tem um papel bem pequeno, e seu caráter heróico só é revelado na cena pós-créditos.

Isso acontece devido ao fato de Eternos servir somente como uma introdução do personagem no MCU. O filme apresenta ao público a identidade humana de Dane Whitman, e em uma das cenas pós-créditos, o personagem de Kit Harington finalmente encontra a Espada de Ébano.

Para quem não sabe, a Espada de Ébano (Ebony Blade) é a icônica arma do Cavaleiro Negro nas HQs, forjada há séculos pelo feiticeiro Merlin.

Enquanto Dane Whitman não retorna ao MCU – ainda não sabemos em qual dos futuros projetos da Marvel o herói estará incluído – explicamos abaixo tudo que os fãs precisam saber sobre a complicada história do personagem nas HQs; confira.

O Cavaleiro Negro original da Marvel

Dane Whitman não foi o primeiro herói da Marvel a receber o título de Cavaleiro Negro. Segundo o site Den of Geek, o Cavaleiro Negro original foi Sir Percy de Scandia, um cavaleiro de Camelot, a corte do Rei Arthur.

O personagem apareceu pela primeira vez na HQ Cavaleiro Negro #1, lançada em maio de 1955 e criada por Stan Lee e Joe Maneely.

Sir Percy era um dos Cavaleiros da Távola Redonda, um grupo de guerreiros que servia orgulhosamente ao Rei Arthur, e lutava contra ameaças como Mordred e Morgan Le Fey.

O Cavaleiro Negro empunhava a Espada de Ébano, uma lâmina mágica criada pelo Mago Merlin a partir de um meteoro. Posteriormente, as HQs da Marvel revelam que o feiticeiro teve a ajuda da Eterna Sersi para forjar a arma.

Quem é o Cavaleiro Negro Maligno?

Antes de Dane Whitman, a alcunha do Cavaleiro Negro também foi usada por Nathaniel ‘Nathan’ Garrett, um descendente de Sir Percy descrito como “um brilhante cientista e habilidoso espião”.

O personagem foi criado por Stan Lee e Dick Ayers, aparecendo pela primeira vez na HQ Tales to Astonish #52, que chegou às bancas em 1964.

Após ser derrotado pelo Homem-Gigante (a outra identidade de Hank Pym), Garrett foge para a Europa e encontra o túmulo do Sir Percy.

Nathan acaba rejeitado pela Espada de Ébano por suas tendências malignas. Descontente, ele assume a identidade do Cavaleiro Negro e mancha o legado de Percy ao se tornar uma versão obscura dos guerreiros de Camelot.

Ao invés de usar a magia de Camelot, Garrett constrói armas medievais com aprimoramentos modernos. Ele também usa suas habilidades científicas para criar um cavalo voador geneticamente modificado – o qual recebe o nome de Aragorn.

Depois de se juntar aos Mestres do Mal, o Cavaleiro Negro Maligno é derrotado novamente por Hank Pym, com a ajuda dos Vingadores e do Homem de Ferro.

Em seu leito de morte, Nathan Garrett chama o sobrinho Dane Whitman, o que nos leva à encarnação atual do herói.

O Cavaleiro Negro nos Vingadores

Dane Whitman é o sobrinho de Nathan Garrett, e consequentemente, vem da mesma linhagem do Sir Percy.

Em seu leitor de morte, Nathan implora para Dane assumir o manto do Cavaleiro Negro e reataurar a honra de Sir Percy.

Com isso, Whitman cria seu próprio traje, adapta algumas das armas de Garrett, monta em Aragorn e se torna o Novo Cavaleiro Negro.

Tudo isso acontece em Vingadores #47, lançada em 1967 por Roy Thomas, John Verpoorten e George Tuska.

Em sua primeira aventura, Dane é confundido com Nathan pelos Vingadores. Para provar seu valor, o herói se infiltra nos Mestres do Mal e se estabelece como uma peça crucial para a derrota do grupo.

Com o passar dos anos, o Cavaleiro Negro aparece em várias outras HQs memoráveis. É ele que serve como catalisador para o arco “Avengers/Defenders War”, após ser transformado em pedra por um beijo da Enchantress.

Após passar anos como coadjuvante nas histórias dos Vingadores e Defensores, o Cavaleiro Negro ganha um novo foco ao finalmente encontrar a Espada de Ébano.

O que é a Espada de Ébano na Marvel?

A Espada de Ébano pode ser caracterizada como uma verdadeira maldição, já que condena todos que a utilizam para sangrar os inimigos.

É por isso que Dane Whitman ouve as palavras “Você está preparado, Sr. Whitman?” na cena pós-créditos de Eternos.

Nas HQs, após reencontrar a Espada de Ébano, Whitman se junta novamente aos Vingadores. Tudo corre bem até Namor usar a espada para verter sangue.

Com isso, Whitman é amaldiçoado e começa a se transformar no mesmo metal que constitui a lâmina.

Olhando pelo lado bom, a Espada de Ébano oferece a Dane uma relativa imortalidade. Quando o herói morre empunhando a espada, é ressuscitado logo em seguida.

A Espada de Ébano também se alimenta das emoções de todos que a empunham, amplificando também os sentimentos negativos.

A conexão entre o Cavaleiro Negro e os Eternos

Em certo ponto das HQs da Marvel, o Cavaleiro Negro se torna o líder dos Vingadores. Na época, a Eterna Sersi também fazia parte da equipe.

Dane Whitman e Sersi não demoram a iniciar uma relação romântica. No entanto, o Cavaleiro Negro também desenvolve fortes sentimentos pela Inumana Crystal – o que cria um interessante triângulo amoroso.

A situação fica ainda mais complicada com a chegada de Proctor, uma variante de Dane Whitman possuída pela Espada de Ébano.

Para lutar contra Proctor, Sersi e Dane passam por um processo chamado ‘gann josin’, que mistura os poderes do herói com os da Eterna.

Ou seja: mesmo por um curto período de tempo, Whitman contou com poderes dos Eternos nas HQs.

No filme de Eternos, Dane Whitman, interpretado por Kit Harington, se envolve na história principalmente por sua relação com Sersi, a personagem de Gemma Chan.

