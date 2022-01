Eternos faz grandes mudanças em Dane Whitman, o Cavaleiro Negro, na Marvel

Alerta de spoilers

Em Eternos, Dane Whitman, o Cavaleiro Negro, é bem diferente dos quadrinhos. Veremos agora o que a Marvel mudou no personagem interpretado por Kit Harington.

Para começar, no filme que está no Disney+, ele é um professor britânico que trabalha como historiador no Museu de História Natural de Londres. Já a versão original de Whitman é um americano que trabalha como físico no centro de pesquisa de Willowton.

Continua depois da publicidade

Eternos também estabelece o romance entre o Cavaleiro Negro e Sersi. Nos quadrinhos dos Vingadores, por outro lado, eles somente se relacionam após tornarem-se colegas de equipe. Na realidade, ele era apaixonado por Crystal por maior parte do tempo e não por Sersi.

Outra grande mudança é a conexão dele com Blade, que aparece na cena pós-créditos de Eternos. Vemos o caçador de vampiros alertando-o sobre tocar na Espada de Ébano, o que indica que Blade vai ajudar Dane no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Outra mudança é como o herói da Marvel encontrou a Espada de Ébano. No filme é indicado que ele conseguiu a espada depois de seguir o conselho de Sersi em tentar consertar a relação dele com o tio.

Já nos quadrinhos, Dane descobre a verdade sobre a família dele após uma luta entre o Homem de Ferro e o tio dele, Nathan. Nos momentos finais, Garrett passa o manto do Cavaleiro Negro para Dane.

Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Eternos está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.