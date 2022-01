Ex-007, Pierce Brosnan chama atenção com visual em novo filme

O filme A Filha do Rei chamou atenção por um motivo diferente. Internautas ficaram surpresos ao ver Pierce Brosnan, um ex-007, com cabelo comprido.

Nesse novo filme, o astro interpreta o Rei Luís 14. Na história, Pierce Brosnan é um rei cruel, que é obcecado com a ideia da imortalidade.

Continua depois da publicidade

Aos 68 anos, o astro que já foi James Bond, o 007, impressionou com o cabelo.

Na produção, Pierce Brosnan atua ao lado da atriz de origem brasileira Kaya Scodelario. O Rei Luís 14 captura uma sereia para descobrir sobre a imortalidade, mas a filha dele cria um laço inesperado com a criatura.

Além de A Filha do Rei, o ex-007 ainda vai aparecer em 2022 no filme Adão Negro, da DC. Confira abaixo imagens de Pierce Brosnan com o visual que chamou atenção.

Filme de Adão Negro é estrelado por Dwayne Johnson, o The Rock

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhasse no reino dos super-heróis depois de mais de uma década sendo vinculado ao projeto de alguma forma ou estilo, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix.

Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

Em seguida, o ator Aldis Hodge de O Homem Invisível foi escalado como Gavião Negro e Sarah Shahi, de Sex/Life, como Adrianna, líder de um movimento de resistência.

O elenco é fechado com Pierce Brosnan como o poderoso Senhor Destino.

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

Adão Negro tem previsão de estreia para 29 de julho de 2022. Já A Filha do Rei fica disponível a partir de 6 de janeiro na rede Telecine no Brasil.