Explicado por que Kit Harington perdeu espaço em Eternos

Eternos chegou ao Disney+ com uma revelação: Dane Whitman, o personagem de Kit Harington, perdeu espaço no filme. Mas, há uma boa explicação para decisão sobre o ator de Game of Thrones na Marvel.

Cenas deletadas de Eternos foram reveladas, com ao menos quatro trazendo Dane Whitman. Inicialmente, os fãs da Marvel pensavam que o ator apareceria como o Cavaleiro Negro – que não foi o que aconteceu.

O Dane Whitman de Kit Harington aparece apenas como um dos elementos da história de Sersi. Até por isso, o personagem da Marvel aparece mais no começo e tem algum leve destaque no fim.

As cenas deletadas, inclusive, mostram que o ator de Game of Thrones teria mais espaço apenas no começo de Eternos, com diálogos maiores e uma discussão com Sprite.

Ou seja, nada sobre a transformação em Cavaleiro Negro, mostrando que toda participação do ator de Game of Thrones seria bastante comum.

Acontece que o foco de Eternos não é usar também o Cavaleiro Negro. O filme apenas indica o futuro que Kit Harington terá na Marvel, mostrando com a cena pós-créditos que a origem dele ainda vai ser explicada.

Eternos teve que contar a origem de pelo menos 10 personagens do grupo do título, fora dar um arco para todos durante a duração do filme. Com isso, a redução de espaço do ator de Game of Thrones foi natural – o Cavaleiro Negro, assim, terá ainda bastante tempo para aparecer no MCU.

Filme da Marvel, Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Como citado, Eternos está disponível no Disney+.

