Exposição no metrô de São Paulo leva estrelas do cinema ao público

A magia do cinema está invadindo o metrô de São Paulo em janeiro e fevereiro de 2022. A ViaQuatro e a Belas Artes À LA CARTE levam para Estação São Paulo-Morumbi e para Estação Paulista a exposição Astros e Estrelas de Ontem e Hoje, com imagens de grandes estrelas do cinema.

Em janeiro na estação São Paulo-Morumbi e em fevereiro na estação Paulista, a exposição leva pranchas com nomes como Jack Nicholson, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Louis Garrel, Greta Garbo e David Bowie.

No caminho diário de milhares de cidadãos, as figuras são colocados como uma proposta para divulgar o cinema e para que as pessoas possam fugir da realidade por um momento.

Confira abaixo imagens da exposição.

Ideia sobre a exposição no metrô de São Paulo

A exposição faz parte de um projeto que leva diferentes assuntos para os passageiros.

“A ViaQuatro realiza com frequência, em suas estações, mostras com assuntos variados. Estão entre os temas exposições de artes plásticas, fotografia, ilustrações, temas de saúde, meio ambiente, educação, direitos humanos, entre outros assuntos abordados. Essa mostra integra essas ações.

Levar um pouco do universo do cinema para o público que circula pela Linha 4-Amarela é levar cultura e conhecimento, além de proporcionar momentos de entretenimento às pessoas, que reconhecem entre as imagens expostas seus astros e estrelas preferidos”, explica Juliana Alcides, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da ViaQuatro.

Ao mesmo tempo, as personalidades foram escolhidas para mostra a partir de critérios como popularidade, diversidade e a importância no mundo do cinema.

Na Estação São Paulo-Morumbi, a exposição Astros e Estrelas de Ontem e Hoje permanece até 31 de janeiro. Já na Estação Paulista, o período é de 3 a 28 de fevereiro.