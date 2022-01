Famoso pelo BBB, Rafael Portugal lança novo filme de humor nos cinemas

Famoso pelo quadro CAT BBB, bem como por seus trabalhos no Porta dos Fundos, Rafael Portugal está nos cinemas com Juntos e Enrolados. A nova comédia também é estrelada por Cacau Protásio.

Em Juntos e Enrolados, após dois anos de união e muita economia financeira, Júlio e Daiana finalmente alcançaram o sonho de realizar a festa de casamento.

Continua depois da publicidade

Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes da cerimônia começar. Uma confusão generalizada acontece, mas a festa precisa continuar.

O Observatório do Cinema já publicou uma crítica de Juntos e Enrolados. Clique aqui para acessá-la.

Confira abaixo o trailer de Juntos e Enrolados, com Rafael Portugal e Cacau Protásio.

Novo lançamento nos cinemas

Juntos e Enrolados é dirigido por Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put. Este último dirigiu alguns especiais do Porta dos Fundos.

Nos cinemas brasileiros, o lançamento de Juntos e Enrolados bate de frente com o do novo Pânico (ou Pânico 5). A estreia de ambos acontece no mesmo período.

Além disso, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) ainda está em cartaz, continuando a apresentar um bom desempenho nas bilheterias.

Com tantos títulos interessantes em exibição, resta saber qual deles terá o grande destaque.

Juntos e Enrolados, com Rafael Portugal, está em exibição nos cinemas.