Fãs brasileiros ficam chocados com erros em Hotel Transilvânia 4

Com o lançamento de Hotel Transilvânia: Transformonstrão (Hotel Transilvânia 4), os fãs estão expressando as suas opiniões sobre a animação, e nem todas são positivas. No Brasil, alguns internautas ficaram chocados com alguns erros no longa-metragem.

Uma parte de Hotel Transilvânia: Transformonstrão (Hotel Transilvânia 4) acontece no Brasil, mas parece que os realizadores não entendem muito bem de Geografia. O lugar que era para ser retratado como o Brasil parece uma mistura bizarra de vários países diferentes e, além disso, o idioma oficial abordado é o espanhol, e não o português.

Estes são erros clássicos de produções norte-americanas quando se trata de apresentar o Brasil. Muitas pessoas dos Estados Unidos acreditam que o espanhol é o idioma falado por aqui e parecem não ter uma compreensão muito boa de como são as cidades do Brasil.

Confira abaixo algumas reações de fãs no Twitter aos erros de Hotel Transilvânia: Transformonstrão (Hotel Transilvânia 4).

Hotel Transilvânia 4 teve mudanças no elenco de voz original

Adam Sandler não é a única mudança no elenco de Hotel Transilvânia 4: a voz do monstro de Frankenstein também foi trocada.

Drácula e Frankenstein foram dublados respectivamente por Adam Sandler e Kevin James nos três primeiros filmes. Agora, os personagens têm as vozes de Brian Hull e Brad Abrell.

Embora Sandler e James estejam fora da franquia, astros como Andy Samberg, Steve Buscemi e Selena Gomez retornam.

Em uma entrevista ao programa Radio Times, o co-diretor de Hotel Transilvânia 4 explicou as mudanças no elenco.

“No filme, o personagem de Sandler se transforma em humano. Ou seja: é uma boa oportunidade para fazermos as coisas de uma maneira diferente. Foi o filme perfeito para trazer outra pessoa para o papel”, comentou Derek Drymon.

A resposta pode até fazer sentido, mas não foi aceita por todos. O site Hidden Remote, por exemplo, aponta um erro na justificativa.

“Por que eles sentiram a necessidade de trocar o Adam Sandler e o Kevin James, mas não os outros personagens?”, questiona a publicação.

A ausência de Adam Sandler e Kevin James em Hotel Transilvânia 4 pode ser explicada por um motivo bem mais prático: ambos os atores assinaram contrato com a Netflix.

Em janeiro de 2020, Sandler expandiu seu contrato para mais 4 filmes, em um negócio de cerca de 250 milhões de dólares. Em julho do mesmo ano, a plataforma confirmou também a contratação de Kevin James.

Vale citar que Sandler foi creditado como produtor-executivo nos dois primeiros filmes de Hotel Transilvânia – lançados antes de seu primeiro contrato com a Netflix, firmado em 2014.

Outra explicação pode envolver o fato de Adam Sandler estar trabalhando em um projeto animado da Netflix, que pode se estabelecer como um grande rival de Hotel Transilvânia.

Sem Adam Sandler e Kevin James, o elenco de Hotel Transilvânia 4 é formado por Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key e Fran Drescher.

Hotel Transilvânia 4: Transformonstrão está disponível no Amazon Prime Video.