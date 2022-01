Fãs brincam que Os Simpsons acertaram previsão sobre Matrix

Uma publicação brincando sobre as previsões de Os Simpsons viralizou nas redes sociais. O motivo é que seria uma suposta previsão sobre Matrix Resurrections (Matrix 4) e o lançamento na época de Natal.

No Twitter, um usuário pegou uma imagem do 14º episódio da 15ª temporada. Ao fundo de uma cena, há um quadro de Keanu Reeves em Matrix.

Esse quadro traz o personagem com uma touca de Papai Noel, sendo apelidado de Matrix de Natal. No mesmo pôster, há escrito também “chegando em breve”.

O capítulo foi lançado em 2004, um ano depois do fim da trilogia Matrix. Assim, pode não ser bem uma previsão, já que na época o mundo até esperava um quarto longa da franquia.

Mesmo assim, a previsão de Os Simpsons viralizou, com alguns fãs levando a sério, enquanto outras apenas brincaram com mais essa coincidência do famoso desenho.

Confira abaixo.

can't believe the Simpsons predicted the Matrix Resurrections pic.twitter.com/nwDGIh5gFZ — the thicc husband & father (@lukeisamazing) December 22, 2021

Keanu Reeves está em cartaz com quarto filme de Matrix

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil. Já Os Simpsons está disponível no Star+.

