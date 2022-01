Fãs começam campanha após lançamento de Pânico 5

Os fãs estão animados com Pânico 5. Além de elogios para o novo terror, os espectadores começaram uma campanha para que Pânico 6 aconteça.

Inicialmente não há qualquer informação sobre um novo projeto. Mas, os espectadores ficam animados com o bom desempenho do filme de terror nas bilheterias e também com a aprovação da crítica.

Nas redes sociais, os espectadores lembraram que até mesmo Kevin Williamson está torcendo para isso. O roteirista original de Pânico afirmou que se pudesse daria o sinal verde para novos filmes, envolvendo o mesmo time de diretor e roteiristas do Pânico 5.

“Pânico 6 está em alta”, escreve um fã.

“O anúncio de Pânico 6 vai sair antes do fim do mês”, torce um segundo.

“Sim, nós vamos ter Pânico 6”, publica outro mostrando o bom desempenho na bilheteria, em que o terror superou Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

“Mal posso esperar por Pânico 6: Dentro do Universo Pânico”, sugere mais um espectador.

“Pânico foi fantástico. Uma completa reinvenção do primeiro enquanto trouxe referências dos outros. Eu agora preciso de Pânico 6 e não faça esperar uma década por mais”, pede outro fã da franquia de terror.



Pânico 5 está em cartaz nos cinemas

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.