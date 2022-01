Fãs da Marvel apontam como os X-Men surgem em Eternos

Os fãs da Marvel estão ansiosos pela chegada dos X-Men no MCU, o que vai acontecer – apesar de não existir uma previsão. Uma teoria interessante conecta esse surgimento dos mutantes com o filme Eternos, que está no Disney+.

Os espectadores não esperam que a Marvel use o multiverso para fazer isso, até por isso essa teoria coloca os X-Men de forma orgânica no MCU. A sugestão, inclusive, é ligada com os quadrinhos.

Nas HQs, Loki fez uma revelação sobre a Terra. O planeta começa a ter heróis por causa de um Celestial doente que chegou nela após ser contaminado pela Horda.

Se o MCU quiser, ele pode seguir a mesma linha. No fim de Eternos, o surgimento de Tiamut é impedido, deixando o Celestial como um novo monumento da Terra.

Uma explicação, para os fãs, seria de que o corpo paralisado de Tiamut poderia gerar uma consequência para o planeta. Nesse caso seria o surgimento dos X-Men, com o Celestial ativando o gene mutante em quem o carrega.

Nos quadrinhos, a Marvel estabeleceu também que os mutantes foram criados após experimentos dos Celestiais. Como mostrado em Eternos, os seres fazem isso no MCU.

Essa é mais uma aposta dos fãs da Marvel após os X-Men não terem surgido com o estalo de Vingadores: Ultimato.

Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Como citado, Eternos está disponível no Disney+.

