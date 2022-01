Fãs da Marvel encontram referência dos X-Men em Vingadores: Ultimato

Fãs continuam encontrando detalhes em Vingadores: Ultimato. Espectadores da Marvel, agora, acharam uma referência aos X-Men, que devem entrar no MCU no futuro.

A referência está no momento em que o Capitão América e o Homem de Ferro voltam para os anos 1970. Trata-se de uma fala que foi difícil de ouvir nos cinemas, enquanto na versão no streaming há uma linha de legenda que aparece.

Esse diálogo é quando Steve Rogers, o Capitão América, revê Peggy Carter. A agente está interessada em um caso de raios que atingiram um homem chamado Braddock.

O que chama atenção é que Braddock é conhecido na Marvel por ser o Capitão Britânia. Nesse diálogo que é perdido no cinema, Peggy Carter indica que os raios não são naturais, tendo outra fonte.

Como se sabe, o Capitão Britânia tem ligação com os X-Men. Ao mesmo tempo, os raios seriam uma referência sobre a Tempestade.

Com isso, pode ser que os mutantes já existam no MCU da Marvel, mas apenas estão demorando para ganhar destaque – muito por conta de que antes a propriedade estava com a Fox, que foi comprada pela Disney.

Tom Holland errou em cena de Vingadores: Ultimato

Em uma entrevista para o Rotten Tomatoes, Tom Holland revelou que acidentalmente estragou o momento épico de Vingadores: Ultimato em que o Capitão América diz “Vingadores, Avante!”, porque ele estava muito longe de Chris Evans para ouvir o que estava sendo dito.

De maneira constrangedora, o ator começou a correr quando ainda não era o momento certo.

“Eu adoro a cena de Vingadores: Ultimato em que o Capitão América diz ‘Vingadores, Avante!’, mas Chris Evans estava muito longe de mim, e havia sido dito para correr assim que ele gritasse.”

“Eu estava muito longe para ouvir ele direito. Então quando ele disse ‘Vingadores’, eu comecei a correr. Eu corri sozinho. Tive que me virar e voltar para pedir desculpas, porque tinha entendido errado.”

Vingadores: Ultimato está disponível no Disney+. Enquanto isso, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está nos cinemas.

